В Днепре сегодня в ходе внеочередной сессии городского совета депутаты уволили 655 чиновников и работников мэрии.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение гимна", - написал он.
Такое массовое увольнение работников объясняют "оптимизацией структур мэрии".
Читайте такжеЗеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА
Кроме того, сегодня на внеочередной сессии депутаты утвердили новых заместителей городского головы Днепра - теперь у него их будет восемь.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Днепропетровскую ОГА снова возглавит Резниченко
- "Бан" каналов Медведчука: социологи выяснили, как украинцы относятся к санкциям в отношении "112", NewsOne и ZIK
- Под домом Малюськи прошла акция против сотрудничества Минюста с "енакиевской мафией"
- Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев к политикам - опрос
- "+5% рейтинга": Богдан потролил Зеленского, напомнив, как тот чистил снег (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram