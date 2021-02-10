Такое массовое увольнение работников объясняют "оптимизацией структур мэрии".

В Днепре сегодня в ходе внеочередной сессии городского совета депутаты уволили 655 чиновников и работников мэрии.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение гимна", - написал он.

Такое массовое увольнение работников объясняют "оптимизацией структур мэрии".

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Кроме того, сегодня на внеочередной сессии депутаты утвердили новых заместителей городского головы Днепра - теперь у него их будет восемь.

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Автор: Ольга Робейко