Депутат отметила, что ее дочь будет иметь гражданство Украины.

Председатель партии "Голос" Александра Устинова подтвердила, что будет рожать в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сообщении депутата в Facebook.

Устинова объяснила решение тем, что решила рожать в присутствии мужа, который, по ее словам, уже три года работает в США и не может покинуть свою работу более как на две недели.

Также она отметила, что ее дочь будет иметь гражданство Украины, а лиц, раскрывших общественности страну рождения ребенка, Устинова обвинила в том, что те не прошли Майдан и что Украина для них не родная.

Ранее нардеп Александр Дубинский заявил, что Устинова выехала за пределы Украины и будет рожать в Соединенных Штатах.

После рождения дочери Устинова обещает быстро вернуться к парламентской работе. С 1 февраля обязанности главы фракции исполняет Юлия Клименко.

Рождение детей в США

По конституции США, любой ребенок, рожденный на территории страны, имеет право на американское гражданство. Это привело к возникновению целого направления в туристической индустрии — "беременный туризм" (на английском "birth tourism").

Практика "беременного туризма" в США не запрещена — более того, некоторые женщины во время оформления визы указывают само рождение ребенка как цель поездки. Впрочем, после прихода к власти Дональда Трампа его администрация решила постепенно ограничить миграцию в страну.

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