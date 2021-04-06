Псаки отметила, что Украина давно стремится вступить в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО, но решение зависит от самого Альянса.

Читайте такжеУ Путина пригрозили "ухудшением ситуации" из-за намерений Украины вступить в НАТООб этом пишет Reuters.

Она отметила, что Украина давно стремится вступить в НАТО и что администрация Байдена обсуждает с ней это стремление.

"Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем... но это решение для НАТО", - сказала Псаки.

Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе. Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Он также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышении их готовности к наступательным действиям.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского в твердой поддержке на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

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Автор: Людмила Жерновская