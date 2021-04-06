Джен Псаки / фото REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО, но решение зависит от самого Альянса.

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Она отметила, что Украина давно стремится вступить в НАТО и что администрация Байдена обсуждает с ней это стремление.

"Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем... но это решение для НАТО", - сказала Псаки.

Что этому предшествовало

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Автор: Людмила Жерновская