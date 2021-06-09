Кабинет министров Украины утвердил проект Стратегии внешнеполитической деятельности. Одним из ее приоритетов является прекращение войны с Россией и требование от Москвы различных форм репарации за нанесенный в ходе агрессии ущерб.
Об утверждении документа Кабмином сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Правительство утвердило Стратегию внешнеполитической деятельности Украины до 2024. Мы много работали над ней вместе с прочими институциями, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Жду утверждения СНБО», - написал он.
Документ определяет, что главной целью политики Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий под контроль Киева. Однако агрессивная политика РФ против Украины имеет длительный и плохо прогнозируемый характер.
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"Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украины вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательство во внутренние дела Украины ", - говорится в документе.
При этом интересам Украины будут отвечать демократические трансформации в России.
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