Над созданием трибунала работают уже 34 страны.

Коста-Рика согласилась присоединиться к группе стран, занимающихся созданием Спецтрибунала для привлечения россиян к ответственности за преступления против украинцев.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, общее количество присоединившихся стран достигло 34.

"Во время нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала для преступлений агрессии против Украины, общее количество государств доведено до 34. Мы также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества", – написал Кулеба.

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Трибунал для россиян - что надо знать

В начале года Европейский парламент поддержал резолюцию по созданию трибунала. Его цель – привлечение к ответственности руководства России, в частности, диктатора Владимира Путина, за преступления против украинцев. Парламентская ассамблея Совета Европы также поддержала резолюцию по созданию спецтрибунала в Гааге.

По состоянию на конец марта перечень партнеров Украины, готовых работать над созданием трибунала, включал 33 страны. В Страсбурге, Франция прошла встреча представителей этих государств.

Вашингтон также поддерживает создание специального трибунала для преследования россиян за преступление агрессии против Украины. В то же время речь идет не о трибунале при поддержке ООН, а об интернационализированном суде, который базируется на судебной системе Украины, но включает ряд международных элементов.

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