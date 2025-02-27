По словам Фирсова, ископаемые, о которых идет речь, по состоянию на сейчас "стоят или очень мало, или не стоят ничего".

Перспектива соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки является "очень привлекательной" для Украины. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал командир взвода роты ударных беспилотников, бывший руководитель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Отвечая на вопрос о рисках заключения соглашения о полезных ископаемых, он высказал мнение, что в целом для Украины эта история "очень привлекательна".

"Давайте несколько вариантов. История номер раз: это все, все эти полезные ископаемые, месторождения и все остальное может достаться врагу. Вот может вот так вот достаться россиянам со временем, если мы будем уступать противнику, если мы будем отходить и, не дай бог, вообще говорю, финал - капитулировать", - сказал Фирсов.

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Кроме того, добавил он, "очень многое из того, что мы обсуждаем, на самом деле по состоянию на сейчас... стоит или очень мало, или не стоит ничего".

"Например, литиевые месторождения, которые находятся преимущественно - Днепропетровская область, Центральная Украина, но не так далеко от фронта, - найдите, пожалуйста, инвестора, который во время войны будет вкладывать туда деньги. А здесь, я подчеркиваю, что полезные ископаемые и natural resources - это очень привлекательно, но тогда, когда ты вкладываешь деньги в добычу чего-то", - отметил военнослужащий.

В то же время, по его словам, на сегодня никто из украинских или европейских предпринимателей, инвесторов "не будет вкладывать туда деньги", поэтому "это стоит или очень мало, или иногда даже ноль", сказал Фирсов.

Также он напомнил, что Конституция Украины говорит о том, что земля, ее недра, природные ресурсы принадлежат украинскому народу:

"На самом деле отцы-основатели Украины и авторы Конституции немножко поиздевались. Мы же понимаем, о чем идет речь. Потому что ни вы, ни ваши дети, никто вообще не имеет доступа и не получает какую-то выгоду, дивиденды, что-либо из того, что у нас есть".

Так, отметил военнослужащий, "есть высокий риск отдать эти территории россиянам, второй момент - по состоянию на сейчас это мало что стоит, третий момент - огромное количество этих недр принадлежит коррупционерам".

"Поэтому, с одной стороны, нам выгодна эта deal, как Трамп говорит. С другой стороны, это я обще сказал. Но давайте посмотрим на детали", - сказал Фирсов.

Он также заметил, что "пока идет война, никто не будет инвестировать деньги в разработку разного рода ископаемых".

"Никто. Поверьте мне. Это миллиарды долларов для полноценного освоения, это миллиарды инвестиций. Никто не будет ими рисковать. Речь идет только тогда, когда война станет на паузу... (завершится, - УНИАН) хотя бы чем-то", - сказал командир.

Фирсов добавил, что здесь для нас важно "не сесть в шпагат":

"С одной стороны - не подписать, не дать какие-то обязательства Соединенным Штатам Америки и получить такую историю, что мы и обязательства дали, не получили никаких гарантий по прекращению войны, и война продолжается. Вот в таком мы треугольнике".

Военнослужащий подчеркнул, что его прогноз таков, что боевые действия "не завершатся за месяцы".

"Еще минимум полгода это будет такая волокита очень сложная. И в военном плане, и в плане каких-то компромиссов", - сказал Фирсов.

Он добавил, что для украинского общества единственным компромиссом может быть постановка на паузу вопрос возвращения территорий, зато Россия будет иметь требования по "возвращению политиков, медведчуков, возвращение московской церкви, сокращение Вооруженных сил Украины".

Соглашение о полезных ископаемых

Ранее издание The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве отметило, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по полезным ископаемым, которое не будет иметь более широкие гарантии безопасности для Украины.

Также отмечается, что пока многое в соглашении еще непонятно. В частности неизвестно, как именно американская сторона будет контролировать новый фонд и какими будут его механизмы управления. Кроме того, издание отметило, что, скорее всего, соглашение будет гораздо меньше 500 млрд долларов "отступных", которые президент США Дональд Трамп требовал от Украины.

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