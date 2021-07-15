Заседание пройдет в Киеве, после него состоится традиционный брифинг.

Совет национальной безопасности и обороны соберется на очередное заседание 16 июля в Киеве. Ранее анонсировалось, что оно состоится в одном из областных центров Украины.

Об изменении планов сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Впоследствии это подтвердилось информацией на сайте Офиса президента. По итогам заседания на Банковой пройдет брифинг, он запланирован на 18 часов.

Причина изменения места проведения заседания СНБО - неизвестна. О том, что члены СНБО соберутся вне Киева, на брифинге 12 июня сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Также тогда он рассказал, что 16 июля могут прозвучать первые фамилии олигархов. Об этом чиновник заявил журналистам, отвечая на вопрос, будут ли объявлены первые 13 фамилий олигархов, о которых ранее говорил Данилов.

"Давайте дождемся заседания в пятницу, и, я думаю, вы услышите определенные новости по этому поводу", - сказал Данилов.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будет ли обнародован список олигархов в пятницу, Данилов сказал: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".

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Автор: Юрий Годован