По словам председателя партии "Слуга народа", это может произойти еще до местных выборов.

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель лидера фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко рассказал, когда парламент может рассмотреть законопроект о столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом VІІ Внеочередного съезда партии "Слуга народа".

По словам Корниенко, для подготовки законопроекта нужно еще некоторое время.

"Я надеюсь, что мы на этой неделе, которая будет последней перед выборами, мы займемся законом о Киеве... Последняя неделя сентября - первая неделя октября, там как раз будет пленарная работа, я надеюсь, что там мы до закона о Киеве доберемся", - сказал он.

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Законопроект о Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столицу Украины (№2143-3).

Документом предусмотрено, что систему административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов. Местное самоуправление в столице осуществляется территориальными общинами города и районов как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.

Система местного самоуправления в Киеве включает: территориальную общину города Киева; Киевского городского голову; Киевский городской совет; Киевский магистрат; территориальные общины районов в городе Киеве; районные в городе Киеве советы; районные в городе Киеве администрации; органы самоорганизации населения.

Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной общины столицы. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета-Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.

Этим законопроектом в законе "О местных выборах" устанавливается, что общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас - 120). Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов.

Закон дополняется разделом "Проведение местных выборов в городе Киеве". В разделе, в частности, предусмотрено, что выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий в способ, что дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует.

Выборы Киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, что совпадает с территорией Киева.

Выборы депутатов районных в городе Киеве советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в Киеве. Территория столицы делится на 10 многомандатных избирательных округов.

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Автор: Таня Поляковская