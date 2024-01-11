Если суд признает Шмыгаля виновным в совершении админправопарушения, то на него будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который незаконно разгласил информацию об разоблачителе, которая стала известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей.

Как отмечается в сообщении на сайте Агентства, глава правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от разоблачителя, а именно работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет министров Украины.

"При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указано и главу КРАИЛ Ивана Рыжего, о противоправных действиях которого и сообщалось. Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении разоблачителя", - говорится в сообщении.

Видео дня

Впрочем, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния. Установив факт таких действий, НАПК 5 января составило протокол в отношении председателя КРАИЛ.

"Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию об разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей", - отметили в НАПК.

Отмечается, что Агентство пригласило премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января, но он не появился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

"Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в отношении него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

Национальное агентство отмечает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" устанавливает запрет раскрывать информацию о личности разоблачителя третьим лицам, которые не привлекаются к рассмотрению сообщенных им фактов, и тем, кого непосредственно касаются эти факты (ч. 1 ст. 535 закона). Аналогичную норму содержит и статья 16 Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2019/1937 от 23.10.2019 о защите лиц, сообщающих о нарушении законодательства Европейского Союза.

Ранее, 9 января, на сайте НАПК было сообщено, что Агентство внесло Шмыгалеву предписание по устранению нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В частности, отмечалось, что в течение 2023 года Кабинет министров допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части непредоставления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

Как известно, председатель НАПК назначается на должность Кабинетом министров по результатам открытого конкурсного отбора сроком на четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд. Новиков был назначен председателем НАПК 15 января 2020 года.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее НАПК внесло всемирно известную сеть заведений быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России и платит сотни тысяч долларов налогов в бюджет этой страны.

По их информации, Subway, в частности пользуется услугами доставки еды через сервис "Яндекс.Эда", которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами России, в частности с Федеральной службой безопасности.

Subway насчитывает 550 ресторанов в 122 городах России. После начала полномасштабного вторжения, сеть ресторанов фастфуда не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: