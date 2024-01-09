В систему уже интегрировано более чем 8 тысяч видеокамер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о развертывании единой платформы видеонаблюдения в Украине, в которую уже интегрировано более чем 8 тысяч видеокамер. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Кабмина.

"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более чем 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается", – рассказал премьер во время заседания правительства.

По его словам, власти меняют стандарты безопасности в гражданской жизни, что является потребностью военного времени, которая сохранится и после завершения войны.

Видео дня

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", – добавил Шмыгаль.

Видеонаблюдение в Украине

С 1 января на украинских дорогах заработало еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД, сообщил в конце 2023 года заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, общее количество комплексов фиксации с 1 января 2024 года составит 265. Нарушителей ждет наказание: за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн штрафа; более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

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