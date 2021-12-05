В Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, многие из которых являются источником постоянных злоупотреблений.

Приватизация является важной частью антикоррупционной стратегии правительства, которая призвана уменьшить роль государства в экономике.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе Калушскую ТЭЦ за 801 млн грн, что более чем втрое дороже стартовой цены.

При этом Шмыгаль отметил, что в Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, большее количество из которых является источником постоянных злоупотреблений.

Читайте такжеВ Раде предлагают оставить в местных бюджетах неосвоенные субвенцииКак сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины во время приватизационного аукциона продал ГП "Электронмаш" за 970 млн грн, тогда как стартовая цена объекта была 66,74 миллиона гривен

Кабинет министров планирует получить в 2022 году от приватизации государственного имущества 8 миллиардов гривен. Средства направят в общий фонд государственного бюджета. Для обеспечения поступления средств от приватизации государственного имущества в полном объеме, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотрены расходы на мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества в размере 149,8 млн гривен.

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Автор: Екатерина Гирнык