Схемы Кличко, Комарницкого и Тищенко по распилу киевского бюджета реализует Блинов - блогер

Коррупционные схемы мэра Киева Виталия Кличко, “смотрящего” Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко по “распилу” киевского бюджета непосредственно реализует муж сестры Тищенко Герман Блинов. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер-активист Ростислав Балабан.

“Как вы помните, на прошлой неделе правоохранители провели обыски на квартире и на фирмах смотрящего за Киевом Дениса Комарницкого. Также обыскивали собственность сестры нардепа Николая Тищенко и ее мужа Германа Блинова. Что неудивительно, ведь в коррупционной схеме Кличко - Тищенко - Комарницкий непосредственным исполнителем является как раз Блинов. Блинов непосредственно выстраивал все коррупционные схемы Комарницкого-Тищенко-Блинова, благословленные Кличко. Именно он по факту управляет ООО “Эко-Буд-Трейд” - фирмой-прокладкой Комарницкого и Тищенко, через которую пилятся миллиарды гривен городского бюджета. Любопытно, что, по моей информации, Блинов присутствует на многих совещаниях в КГГА. Интересно - в качестве кого?! Возможно, как ставленник уже токсичного Комарницкого?” - задался вопросом Балабан.

По его мнению, Герман Блинов также тесно связан с Виталием Кличко, который несмотря на все скандалы продолжает выписывать на его фирму бюджетные средства.

“Нет сомнений, что Блинов тесно связан с Кличко. Ведь непосредственно в день обысков Кличко выделил на “Эко-Буд-Трейд” Блинова еще 400 млн гривен. Это уже после всех сообщений СМИ, после расследования Дениса Бигуса, после предоставленной нардепом Гео Леросом информации с копии компьютера Комарницкого, которую он передал в НАБУ! То есть, Кличко никак не мог не знать о том, что фирма Блинова подконтрольна Комарницкому и Тищенко и вымывает бюджетные деньги. Он же мэр и должен быть хоть немного в курсе дел во вверенном ему городе! И все равно после этого он через Блинова продолжает отдавать Комарницкому и Тищенко деньги киевлян. Это значит только одно - Кличко тоже в доле и имеет свой профит от коррупционных схем Комарницкого-Тищенко, выстраиваемых Блиновым”, - констатировал Балабан.

Он также обратил внимание на то, что недавно еще одна фирма Германа Блинова попала в поле зрения правоохранителей из-за разворовывания бюджетных средств.

“Еще интересный факт: вчера в СБУ сообщили о том, что при реконструкции в аэропорту “Борисполь” было украдено 37 млн гривен. Фигурантом является ООО “НАН”, которая, согласно данным СМИ, принадлежит... Герману Блинову! Получается, что с помощью Блинова Комарницкий и Тищенко разворачивают свою деятельность уже не только в Киеве, но распространяют ее на всю область и страну. Мне кажется, президенту Зеленскому пора бы уже обратить внимание на эту расправляющую коррупционные крылья над страной преступную группировку”, - резюмировал Балабан.

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