Евросоюз решительно осуждает военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также обмен вооружением между ними.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал отправку войск Северной Кореи для участия в войне против Украины серьезным нарушением международного права и подчеркнул, что это подрывает безопасность в Европе и мире.

Как сообщает пресс-служба Европейского совета, Боррель подчеркнул, что Евросоюз решительно осуждает военное сотрудничество между КНДР и Россией, а также обмен вооружением между ними. По его словам, это нарушает резолюции ООН. Дипломат призвал Пхеньян прекратить поддерживать незаконные действия Москвы.

"Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана европейская безопасность с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по реагированию", - отметил дипломат.

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Как указывает Боррель, ЕС глубоко обеспокоен отправкой войск Северной Кореи для участия в российской агрессии против Украины.

"Это было бы серьезным нарушением международного права, в том числе самых фундаментальных принципов Устава ООН. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это развитие событий также еще раз иллюстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире", - подчеркнул он.

Кроме того, говорит дипломат, РФ изменила позицию по денуклеаризации Северной Кореи, отказавшись от обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Своими действиями Россия ставит под угрозу свои обязанности как постоянного члена Совбеза и как государства-члена ООН.

Отправка войск Северной Кореи для войны

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль уже объявил, что они не оставят это без ответа - сейчас страна обсуждает предоставление военной поддержки Украине.

По данным украинской разведки, первые подразделения военнослужащих КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны.

Отправка войск КНДР для участия в войне с Украиной может поставить Китай в затруднительное положение в дипломатическом плане, пишет The New York Times. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что предупреждение от лидера Китая "не разжигать ситуацию" было адресовано не только НАТО, но и России и КНДР.

США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если войска КНДР будут участвовать в войне против Украины. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер

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