Саакашвили прибыл на встречу с фракцией "Слуга народа" (фото, видео)

По его словам, президент поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прибыл на встречу с фракцией "Слуга народа".

Как передает корресподент УНИАН, перед началом встречи в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о программе реформ, которую он будет презентовать, Саакашвили ответил, что Украина "сейчас находится очень близко, уже заходит в очень сильный экономический шторм, настоящие цунами, кризис".

"Нам нужно находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще, спасти государство", - сказал Саакашвили.

По его мнению, нужно "принимать неординарные меры", в первую очередь "в рамках программы, которую президент Зеленский... Ускорить все преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой".

Также Саакашвили отметил, что для него важно усилить работу с Верховной Радой.

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Он считает, что нужно "отодвигать в сторону олигархические частные интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес".

"Я попытаюсь объяснить, что без быстрых шагов по ослаблению бюрократического пресса, по освобождению и помощи украинской экономике и бизнесу не будет никакого спасения от кризиса", - сказал Саакашвили.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международной финансовой организацией. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. У Украины должны быть те линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины, а не частные интересы кого-то, в том числе в этих переговорах. Нам нужны гораздо более четкие переговоры, гораздо более приемлемые условия", - заявил он.

Саакашвили сообщил, что у него есть большой опыт ведения переговоров с такими организациями. "Я хочу своим опытом помочь, поэтому я принял предложение президента Зеленского", - сказал он.

Видео: Ян Доброносов

"Началась встреча с Саакашвили. Сделал замечания Михаилу о ношении маски. Согласно постановлению Кабмина, в состав которого респондент претендует быть принят, предусмотрен штраф", - написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от фракции СН Александр Качура и опубликовал фото.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.