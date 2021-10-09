Экс-президент Грузии считает, что существует очевидная попытка не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром местных выборов.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу, заявив, что его посадили без суда.

Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

"1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был обоснован двумя приговорами суда, которые никто в мире не признает, а также ордером на арест по двум незавершенным делам", - отметил Саакашвили.

По словам политика, в соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть немедленно доставлено в суд.

Читайте такжеГолодающий в грузинской тюрьме Саакашвили похудел на 12 килограмм

"Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - заявил Саакашвили.

Он убежден, что в ближайшие недели суда по делу не ожидается.

"Существует явная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром местных выборов, которые должны состояться 30 октября – УНИАН), в то время, когда почти в каждом большом городе моя партия идет бок о бок с партией Иванишвили (бизнесмена, основателя партии "Грузинская мечта" - УНИАН), - сказал Саакашвили.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заключении в тюрьму без суда", - добавил он, обращаясь к международному сообществу.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

3 октября грузинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-президент якобы пересек грузинскую границу в грузовике, будто весь путь с Украины до Грузии Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Тамара Отовская