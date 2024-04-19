В частности, по словам парламентария, речь может идти об изменениях среди министров.

Народный депутат Ярослав Железняк не исключает принятия Верховной Радой Украины кадровых решений в ближайшее время. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что "следующая неделя будет пленарная (23-25/04) и ... кадровая".

"Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию", - отметил парламентарий.

Железняк подчеркнул, что "никто не знает финального решения".

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"Но есть ощущение, что это будет: 1) изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера; 2) генпрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе); 3) уволят члена/ов Счетной палаты; 4) возможно, еще пару позиций", - написал он.

Плюс к этому, добавил депутат, "надо будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров".

"Хотя не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе", - отметил Железняк.

Депутат подчеркнул, что "окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще".

"Но точно какой-то кадровый пакет будет", - подытожил он.

Кадровые ротации в Кабмине - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя министра иностранных дел. Им стал Андрей Сибига, который до этого занимал должность заместителя руководителя Офиса президента.

В то же время с должности заместителя министра иностранных дел был уволен Николай Точицкий. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский назначил Точицкого заместителем руководителя ОП.

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