Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не согласится с новыми военными операциями на территории Украины.
Читайте такжеВ МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из УкраиныОб этом он рассказал в интервью CBS, пишет Украинская правда.
"Я считаю, что ситуация неприемлема, Россия должна провести деэскалацию, это понятно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что дипломатический диалог нужно ускорить, а США и Европа должны быть очень ясными по отношению к России.
"Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории, и мы должны найти способ быть авторитетными по этому поводу", - подчеркнул президент Франции.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести российские войска от украинских границ.
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