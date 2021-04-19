Россия должна провести деэскалацию, подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не согласится с новыми военными операциями на территории Украины.

Читайте такжеВ МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из УкраиныОб этом он рассказал в интервью CBS, пишет Украинская правда.

"Я считаю, что ситуация неприемлема, Россия должна провести деэскалацию, это понятно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что дипломатический диалог нужно ускорить, а США и Европа должны быть очень ясными по отношению к России.

"Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории, и мы должны найти способ быть авторитетными по этому поводу", - подчеркнул президент Франции.

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Автор: Людмила Жерновская