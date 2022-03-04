Фото ГСЧС
Российские оккупационные войска открыли огонь по селу Мархаловка Киевской области. В результате обстрела погибли пять человек, трое из которых — дети.
Об этом сообщает ГСЧС.
В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов.
Фото ГСЧС
Фото ГСЧС
"В результате обстрела погибли пять человек (из них трое детей), еще одна женщина возможно находится под завалами. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.