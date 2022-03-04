В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов.

Российские оккупационные войска открыли огонь по селу Мархаловка Киевской области. В результате обстрела погибли пять человек, трое из которых — дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате авиаудара со стороны российских оккупантов пострадали восемь жилых домов.

"В результате обстрела погибли пять человек (из них трое детей), еще одна женщина возможно находится под завалами. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

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