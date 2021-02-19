Отдельно СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, совершавших полеты в Россию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины (СБУ).

Читайте такжеВ СНБО ввели санкции против Медведчука и его жены Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат – основа для сообщения подозрения представителям компании», – отметил Баканов.

Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, совершавших полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

Кроме того, глава СБУ проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила – в системных действиях в защиту национальных интересов", – подчеркнул Баканов.

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Автор: УНИАН