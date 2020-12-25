Он отмечает, что не является азартным человеком.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своем опыте игры в казино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Читайте такжеУкраинским медикам обещают "рекордную сумму" за счет легализации игорного бизнеса

В контексте разговора о закон об игорном бизнесе, отвечая на вопрос, часто ли он играл в казино, Разумков отметил: "Я в казино играл, если не ошибаюсь, два раза в жизни... Один раз выиграл, один раз, если не ошибаюсь, ушел со своим. Я в этом плане не азартный человек".

Спикер добавил, что имеет другие хобби, которые ему нравятся больше за это.

Легализация игорного бизнеса в Украине

11 августа 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены гостиницы категории "четыре и пять звезд".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская