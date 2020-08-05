Расследование преступлений Комарницкого-Тищенко-Блинова заблокировано - эксперт

Следствие по делу "смотрящего" Дениса Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова заблокировано. Об этом сообщил политический эксперт Виктор Таран на своем Facebook.

"Помните, народные депутаты и СМИ писали об обысках, проводимых МВД у "смотрящего" Комарницкого, его подельника нардепа Тищенко и его свояка Блинова? Это произошло как раз после того, как вопрос о Комарницком поставили на брифинге президенту Зеленскому. Потом еще появилась информация, что Комарницкого предупредили свои люди в Офисе генпрокурора (в частности, кивали на и.о. прокурора Киева Стояновского), и поэтому обыски он встретил во всеоружии и с адвокатами", - напомнил политолог.

Он отметил, что, несмотря на это, на тот момент следствие продолжалось.

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"Судя по информации из инсайдерских источников, это не помешало правоохранителям продолжать следствие по делам, в которых подозреваются Комарницкий, Тищенко и Блинов. А это, напомню, о возможном хищении бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода, участке Кольцевой дороги от улицы Богатырской до улицы Рокоссовского и другие. И это понятно. Ведь, с одной стороны есть факты, якобы свидетельствующие о составе преступления. А во-вторых, президент поручил расследовать, что там не так со "смотрящим" Комарницким", - подчеркнул эксперт.

Однако, по его информации, сейчас ситуация изменилась, и следствие по непонятным причинам не ведется.

"Да вот беда — волшебного пенделя от президента правоохранителям, кажется, хватило ненадолго. Не знаю, в чем причина. Возможно, фигуранты нашли подход к ответственным сотрудникам на вертикальном уровне. Но, как сообщают мои источники в правоохранительных органах, расследование преступлений Комарницкого-Тищенко-Блинова пока заблокировано. Сейчас, несмотря на собранные доказательства, - следственные действия не ведутся. Друзья-журналисты! На следующей пресс-конференции спросите у Зеленского о Комарницком еще раз, пожалуйста. Кажется, по-другому дело с мертвой точки не сдвинется. А так, глядишь, в конце концов "сделаем их вместе", - резюмировал Виктор Таран.

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