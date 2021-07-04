Церемония состоялась в рамках торжеств, посвященных Дню ВМС.

В Одессе в память о погибших моряках опустили венки на воду Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась после прошедших на Морском вокзале Одесского порта торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский. После того, как глава государства поздравил собравшихся с Днем ВМС ВСУ, он поднялся на борт военного катера, который отправился в открытое море для ритуального возложения на воду венков.

Также состоялся воздушный парад: вертолеты ВМС ВС Украины осуществили пролет над акваторией с демонстрацией Государственного флага Украины и Военно-Морского Флага ВСУ. На террасе Морского вокзала творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства отечественных ВМС дал праздничный концерт.

Кроме того, в связи с праздником в помещении морвокзала открыта выставка «Блокпост памяти», посвященная героизму защитников Украины от российской агрессии.

«Си Бриз-2021»: что необходимо знать

28 июня в Одессе стартовали международные учения «Си Бриз-2021». Это самые масштабные учения за 20 лет.

По случаю Дня ВМС ВСУ в Одессу прибыл президент Владимир Зеленский.

По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, Россия пытается противодействовать учениям «Си Бриз-2021» всеми возможными способами и для наблюдения за международными морскими маневрами РФ вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

Справка. Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Лариса Козовая