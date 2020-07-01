Рада собралась на заседание для рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе (трансляция)

Также в сегодняшней повестке дня проект закона о безопасности и качестве донорской крови и проект закона о частной детективной деятельности.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д).

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшней повестке дня также проект закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Кроме того, в перечне законопроектов на сегодня содержится проект закона о частной детективной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д).

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Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

30 июня ВР начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

В тот же день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал мнение, что на рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе уйдет несколько дней.

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