Руководство Верховной Рады Украины надеется, что в этом году, в отличие от предыдущих, парламенту все же удастся принять государственный бюджет на 2021 год в установленные законодательством сроки.

Однако в оппозиции на этот счет есть сомнения и большие: "Какой проект бюджета может представить Кабинет министров, не имеющий утвержденной программы". Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович перед пленарным заседанием в четверг, 3 сентября.

Политик предложил "посмотреть на всю цепочку происходящего".

"Сначала в Кабмин вместе с «зелеными» пришел Гончарук – напомню, «самый гениальный премьер-министр всех времен и народов», который, кстати, на днях устроился на работу в какую-то американскую организацию, с чем я его поздравляю. Курт Волкер, который от имени американской администрации курировал Украину, тоже нашел работу в нашей стране – на железной дороге. Ну не хотят они у себя работать, хотят на нас наживаться", – заметил народный депутат.

"Идем дальше, – продолжил Вадим Рабинович. – Предыдущий бюджет был плохой. Оказалось, что тогда «зеленые кнопочки» проголосовали не за того премьера и тогда поставили нового – «гениального» Шмыгаля, который в Верховную Раду внес такую программу правительства, которую даже «слуги» назвали «дебильной». Тогда депутаты сказали – программу доработать. Однако Шмыгаль этого не сделал, и теперь работает без программы Кабмина вообще. Вдумайтесь, сегодня правительство тратит миллиарды гривен, не имея даже плана работы, попросту говоря, расходует средства непонятно куда!" – возмутился Вадим Рабинович.

И вот опять монобольшинство пытается запустить бюджетный процесс.

"Да о каком бюджете может говорить премьер, который не смог переписать программу своего правительства? – задался вопросом сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя. – Какой бюджет? От кого? Шмыгаль опять расскажет, как они дальше будут продавать страну?..".

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Народный депутат еще раз подчеркнул, что он пока не знает, какой бюджет представит правительство, программу которого не утвердили сами «слуги».

"Вдумайтесь, такого же нет нигде в мире! Украина выплатила международным кредиторам 2,4 млрд, из них полмиллиарда – это проценты. Перед этим за 600 млн сдали всю страну, поставили на ключевые должности иностранцев, а теперь еще и проценты платим…", – возмутился Вадим Рабинович.

Прокомментировал политик и работу Владимира Зеленского.

«Президент ездит по стране, открывает дороги. Скажите, пожалуйста, а какое отношение глава государства имеет к дорогам? Я вам отвечу: примерно такое же, как я к чилийскому перевороту! Где президент (по Конституции), а где дороги?! Видимо, потому что прогресса в других делах нет, вот он и решил заниматься дорогами. Хорошо, дороги. Но на эти дороги ушел весь «коронавирусный» фонд!» – обратил внимание сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя».

Вадим Рабинович не исключает: власть, похоже, поняла, что в очередной раз устроила шизофрению, и теперь опять надо все менять, все исправлять.

«Теперь они говорят, что, возможно, заменят некоторых министров. А вот я думаю, что на октябрь-ноябрь у них запланирована отставка премьера, потому что «це щось взагалі нездорове». В кулуарах поговаривают, что генпрокурора Ирину Венедиктову хотят переместить на позицию министра юстиции, главу СБУ Ивана Баканова – на генпрокурора… Плюс к этому вырисовывается интереснейший первый вице-премьер… Но, что они в итоге «родят», никто не знает», – резюмировал Рабинович.

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Автор: УНИАН