Петр Павел категорически осудил политиков, которые с помощью гнева и ненависти пытаются повысить себе рейтинг.

Президент Чехии Петр Павел осудил антиукраинские инциденты, которые произошли в его стране в последнее время.

Глава государства в Twitter призвал бороться с насилием и агрессией.

"Правила должны действовать одинаково для всех. Насилие и агрессия не имеют национальности или религии. Мы не будем терпеть такое поведение независимо от того, кто его совершает... конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. В нашей истории есть и другие печальные случаи, когда применялась коллективная вина, всегда с трагическими последствиями", - написал чешский президент.

Видео дня

Павел категорически осудил политиков, которые с помощью гнева и ненависти пытаются повысить себе рейтинг.

"Подпитка негативных эмоций до неконтролируемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, чему мы противостоим. Я ценю отношение наших граждан, которых объединяют усилия содействовать справедливости, правде и солидарности", - подчеркнул политик.

Антиукраинские инциденты в Чехии

В конце мая чешские правоохранители задержали женщину, которая у себя на доме повесила флаг ЧВК "Вагнер".

В марте этого года в столице Чехии состоялся митинг в поддержку России. Полиция задержала 18 участников демонстрации.

А недавно официант в ресторане недалеко от Праги включил для украинских посетителей гимн РФ и звук воздушной тревоги.

Вас также могут заинтересовать новости: