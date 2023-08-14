Президент Чехии прокомментировал антиукраинские события в стране / фото twitter.com/prezidentpavel

    Президент Чехии Петр Павел осудил антиукраинские инциденты, которые произошли в его стране в последнее время.

    Глава государства в Twitter призвал бороться с насилием и агрессией.

    "Правила должны действовать одинаково для всех. Насилие и агрессия не имеют национальности или религии. Мы не будем терпеть такое поведение независимо от того, кто его совершает... конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. В нашей истории есть и другие печальные случаи, когда применялась коллективная вина, всегда с трагическими последствиями", - написал чешский президент.

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    Павел категорически осудил политиков, которые с помощью гнева и ненависти пытаются повысить себе рейтинг.

    "Подпитка негативных эмоций до неконтролируемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, чему мы противостоим. Я ценю отношение наших граждан, которых объединяют усилия содействовать справедливости, правде и солидарности", - подчеркнул политик.

    Антиукраинские инциденты в Чехии

    В конце мая чешские правоохранители задержали женщину, которая у себя на доме повесила флаг ЧВК "Вагнер".

    В марте этого года в столице Чехии состоялся митинг в поддержку России. Полиция задержала 18 участников демонстрации.

    А недавно официант в ресторане недалеко от Праги включил для украинских посетителей гимн РФ и звук воздушной тревоги. 

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