Правоохранители взялись за любительницу террористов.

Жительница чешского города Зноймо "украсила" территорию своего частного дома флагом частной военной компании "Вагнер", наемники которой убивают украинцев. Любовь к "русскому миру" заинтересовала правоохранителей.

По информации Czech Radio, любительницей российских террористов оказалась гражданка Чехии Люция Брихтова, которая открыто поддерживает нападении России на Украину. Женщина в соцсетях также публиковала антиукраинские посты. При этом она считает, что никак не нарушает закон.

В свою очередь представитель чешской полиции Давид Чалоупка заявил, что на данный момент проводится проверка.

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Судебные дела в Чехии из-за поддержки войны в Украине - что известно

В Чехии в марте 31-летний Якуб Яшек вышел на демонстрацию в Праге с нашивкой "Z" на рюкзаке и логотипом ЧВК "Вагнер" на рукаве куртки. Суд признал мужчину виновным по факту отрицания геноцида и одобрение военных преступлений РФ.

Он получил шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, в течение одного года мужчина не имеет права приезжать в Прагу, а также должен выплатить штраф в размере 12 тысяч крон, а это около 500 евро.

В конце апреля представитель городской прокуратуры Праги Алеша Чимбала сообщил, что прокуратура выдвинула обвинения учительнице начальных классов, которая совершила преступление, когда во время уроков оправдывала перед учениками военную агрессию России против Украины.

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