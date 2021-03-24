Пока Харьков находится в «оранжевой» зоне.

Предприниматели, которые могут столкнуться с ограничениями работы из-за карантина, получат компенсацию от города и государства. Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Он уточнил, что к 8 тысячам гривен от государства город добавит средства, чтобы полностью покрыть среднюю зарплату. «Предприниматели не должны страдать. Мы возьмем среднюю заработную плату по области, вычтем 8 тысяч гривен и компенсируем разницу», - сказал Терехов.

Читайте такжеИ.о. городского головы Харькова Терехов: "Выборы мэра должны состояться как можно быстрее"По словам и.о. мэра Харькова, сейчас важно снизить рост заболеваемости, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности, держать дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маски.

Пока Харьков находится в «оранжевой» зоне. Но если город попадет в «красную» - будут введены ограничения. Транспорт при этом продолжит работать.

«Я категорически против закрытия метрополитена, в какой бы зоне мы не были. При этом мы должны соблюдать все эпидемиологические меры в городском электротранспорте и маршрутных автобусах, где большое скопление людей. К сожалению, мы перешли в «оранжевую» зону, но остальные области и города вошли в нее раньше. Это говорит о том, что мы правильно выполняем все предписанные мероприятия», - отметил Терехов.

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Автор: Григорий Бондарь