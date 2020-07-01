Правление НБУ прокомментировало отставку Смолия и упомянуло "политическое давление"

Сегодня Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что подал в отставку.

Члены Правления Национального банка Украины уважают решение главы НБУ Якова Смолия уйти в отставку, а также разделяют его предостережения относительно «систематического политического давления».

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте регулятора.

«Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины», - указано там.

Напомним, сегодня Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что подал в отставку. Причиной такого решения чиновник назвал «систематическое политическое давление», которое, по его словам, оказывается на Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву. Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

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