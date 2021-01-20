Сегодня избранный президент Соединенных Штатах в Вашингтоне принесет присягу и начнет выполнять свои обязанности.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко примет участие в церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом Ельченко сообщил в Twitter.

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"Ждем у Госдепартамента, вскоре направляемся на церемонию инаугурации президента Байдена", - написал посол.

Также он обнародовал копию письма от совместного комитета Конгресса по вопросам инаугурационных церемоний по соблюдению этикета во время церемонии инаугурации, в которой отмечается необходимость надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию во время церемонии.

Инаугурация Байдена

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (19:00 по Киеву) 20 января.

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Автор: Виталий Саенко