Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко примет участие в церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Об этом Ельченко сообщил в Twitter.
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"Ждем у Госдепартамента, вскоре направляемся на церемонию инаугурации президента Байдена", - написал посол.
Также он обнародовал копию письма от совместного комитета Конгресса по вопросам инаугурационных церемоний по соблюдению этикета во время церемонии инаугурации, в которой отмечается необходимость надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию во время церемонии.
Инаугурация Байдена
- 7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.
- В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
- Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (19:00 по Киеву) 20 января.
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