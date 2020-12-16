11 декабря лидеры ЕС в Брюсселе выступили за продление экономических санкций.

Послы стран-членов ЕС одобрили продление санкций против России за оккупацию Крыма.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

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"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев", - написал он.

Продление санкций должен утвердить Совет ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в Официальном журнале Евросоюза.

11 декабря лидеры ЕС в Брюсселе выступили за продление «крымских» санкций. Санкции за оккупацию украинского полуострова и агрессию на востоке Украины будут действовать до июля 2021 года.

В блоке констатировали, что прогресса в имплементации минских договоренностей не произошло, поэтому ограничения будут продолжаться.

Кроме того, Украина начала подготовку санкций из-за продажи государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном Крыму.

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Автор: УНИАН