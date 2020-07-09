В Верховной Раде создадут ВСК для расследования действий Порошенко - нардеп

В частности, речь пойдет о событиях в Славянске, Дебальцево и Иловайске.

Депутаты готовят обращение о создании Временной следственной комиссии по возможной причастности пятого президента Петра Порошенко к вооруженной агрессии РФ.

Об этом народный депутат от депутатской группы "За будущее" Игорь Палица заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, пишет ТСН.

"Над обращением о создании ВСК мы работали около месяца. Работали не только депутаты. Мы привлекли представителей добровольческих батальонов, которые тогда были в тех событиях, чтобы они помогли нам подготовить четко, что мы хотим выяснить и каково их видение. Партия "За будущее" будет подавать во вторник официальное обращение, подготовленное, подписанное о создании временной следственной комиссии", – сказал Палица.

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В частности, речь пойдет о событиях в Славянске, Дебальцево и Иловайске.

"Мы будем требовать, чтобы все коллеги в парламенте, даже "ЕС", если им нечего бояться, подписались под этим, дали своих представителей и чтобы эта временная комиссия начала открыто работать. Если украинский народ не узнает правды, начиная с Крыма, и заканчивая тем, что сейчас происходит, и кто сказал министру иностранных дел нашем, затем командующий военно-морским флотом, другим представителям начать пугать украинский народ, что завтра Россия нападет, не будет без правды мира в этой стране. Поэтому мы будем требовать и во вторник мы регистрируем создание этой временной следственной комиссии", – добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, нардеп Андрей Деркач опубликовал записи разговора экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которые имели место 30 апреля 2015 года – через два месяца после трагедии в Дебальцево. На записях слышно, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, вполне мирно ведут беседу о Минском процессе и обмениваются шутками. Они обсуждали миротворцев и экономические проблемы Донбасса.

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