Возле входа в ГБР сторонники Порошенко устроили свою «выставку картин» (фоторепортаж)

Несколько десятков активистов, а также некоторые народные депутаты из фракции «ЕС» на репродукциях известных полотен изобразили действующего президента Украины, генпрокурора, руководство ГБР и других высокопоставленных лиц.

У входа в Государственное бюро расследований, куда пришел на допрос пятый президент Петр Порошенко по делу об обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников, его сторонники разместили свою «выставку картин».

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко пришли поддержать несколько десятков активистов, а также народные депутаты из его фракции, в том числе Алексей Гончаренко и Артур Герасимов.

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Они на репродукциях всемирно известных полотен дорисовали лица президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой, заместителя директора ГБР Александра Бабикова, а также других провластных политиков.

По словам активистов, таким образом они решили показать «любовь ГБР к искусству».

Порошенко перед визитом в ГБР заявил, что многочисленные уголовные дела, по которым его вызывают на допросы, это попытка отвлечь его от политической деятельности и запугать.

«Но на самом деле власть находится в отчаянии и бессилии», - считает Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, в 11:05 Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в ГБР. Следственные действия касаются уголовного производства, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

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