Юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к своему мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска.

Марина и Петр Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве из-за попытки без предмета спора использовать суд для обхода санкций, - пишет издание "Закон и Бизнес", ссылаясь на выводы ведущих юристов. Эксперты уже назвали такие действия политика попытками обойти закон и фактически вывести активы олигарха из-под действия санкций.

Как сообщает издание, юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к своему мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. В то же время намерение использовать решение суда для обхода санкций тянет на мошенничество.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 миллиарда гривень (около полумиллиарда долларов).

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По данным "ЗиБ", у Порошенко признали, что между ним и женой нет противоречий относительно распределения активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону, обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Поэтому использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество, - пишет издание.

Как отмечают в "ЗиБ", в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.

Авторы издания приводят перечень драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу жена Порошенко.

"В целом из почти полусотни произведений искусства, указанных в декларации Порошенко за 2024 год, его жена претендует на большую часть. Среди работ - произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров, как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, жена Порошенко хочет получить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество.

СМИ также вспоминает, что в 2012 году П.Порошенко подарил своему предшественнику Виктору Януковичу картину Ивана Айвазовского "Константинополь на рассвете" стоимостью на то время в $1,8 млн.

По словам политического эксперта Петра Олещука, Петр Порошенко не впервые пытается обойти закон.

"Попыткой через суд поделить имущество Порошенко не просто хочет обойти санкции. Так Петр планирует обмануть закон и государство, что уже делал десятки раз", - написал Олещук.

По его словам, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы из-за уточнения перечней имущества, обжалования прав собственности и технических манипуляций с реестрами.

Как известно, в феврале 2025 года были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности. Среди них оказался и Петр Порошенко. В СМИ его обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.