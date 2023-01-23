Бывший польский дипломат Радослав Сикорский заявил, что страна колебалась по поводу своей позиции в первые десять дней вторжения РФ, когда было еще непонятно, выстоит ли Украина. Ему ответил Моравецкий.

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал о колебаниях польской власти в первые дни вторжения РФ в Украину: тогда Варшава не исключала сценарий раздела украинского государства.

Как отметил экс-дипломат в интервью Gość Radio ZET, руководство правящей партии Польши "Право и справедливость" сомневалось в своей позиции в первые десять дней российского вторжения, когда было еще неясно, сможет ли Украина справиться с российской агрессией, цитирует wprost.

"Я думаю, у них (у правящей партии Польши "Право и Справедливость" - Ред.) был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе", - сказал Сикорский.

На его заявление уже отреагировал действующий глава польского правительства Матеуш Моравецкий. В своем Twitter чиновник раскритиковал Сикорского и призвал его забрать свои "позорные" заявления обратно.

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - написал премьер-министр Польши.

Также к критике Сикорского присоединился спикер польского правительства Петр Мюллер.

"Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с РФ. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве", - говорится в его публикации в Twitter.

Помощь Польши в противостоянии российской агрессии

На данный момент Польша является одним из главных партнеров Украины в противостоянии российской агрессии. Страна не раз критиковала действия руководства РФ и призывала ужесточить санкции в отношении режима Кремля. Сейчас Варшава также поддерживает Украину в дискуссиях о поставках немецких танков Leopard 2.

Недавно Моравецкий заявил, что Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы предоставить Украине танки Leopard 2 без участия Германии. Несмотря на заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Также несколько дней назад министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал, что Варшава готова обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках нового пакета поддержки со стороны Варшавы.

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