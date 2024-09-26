Утверждается, что после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился.

Команда президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как высказывание поддержки его кандидатуры. Об этом пишет издание Time со ссылкой на чиновников, близких к президенту Украины.

"Зеленский до сих пор избегал прямых апелляций к экономическим интересам США, предпочитая вместо этого утверждать, что Украина защищает не только себя, но и весь свободный мир от российских нападений. Он надеялся донести этот аргумент до Трампа лично, и тот заявил на прошлой неделе, что "вероятно" встретится с Зеленским во время его визита в США", - сказано в статье.

По информации издания, команда Зеленского предложила провести встречу на "более нейтральной территории". Например, предлагалось предоставить совместное интервью на американском телевидении.

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"Этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский приземлился в США. Но первое публичное мероприятие во время визита, похоже, изменило тон этих дискуссий, - пишут журналисты.

Утверждается, что после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился.

"Осматривая завод вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины. Но цель визита расстроила Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались. "Кажется, он обиделся", - сказал о Трампе один из украинских чиновников. Он добавил, что проблема, похоже, заключалась в выборе места встречи: родной город действующего президента США в штате, где идут горячие споры за власть", - добавили там.

Напряженность между Трампом и Зеленским

Дональд Трамп начал до сих пор невиданную публичную кампанию откровенной критики президента Украины Владимира Зеленского. Ему поддакивают самые преданные республиканцы. Об этом пишет издание CNN.

Экс-президент раскритиковал Зеленского за его отказ при любых условиях "заключать сделку" с Россией и рассказал о якобы полном разрушении Украины, которое уже произошло из-за этого.

"Президент Украины находится в нашей стране, и он делает маленькие грязные клеветнические заявления в адрес вашего любимого президента, меня", - заявил он на предвыборном выступлении в Северной Каролине.

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