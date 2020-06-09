"Никаких переговоров с "ЛДНР": журналисты-переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу

Представители ОРДЛО с украинской стороны не будут вести переговоров с боевиками.

Украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые вынуждены были переехать из оккупированной части Донбасса, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе как представители ОРДЛО.

Об этом они сообщили в Facebook.

Читайте такжеМеркель заявила о поддержке инициированных Украиной изменений в работе ТКГ по Донбассу – ОП

«Важное объявление. С сегодняшнего дня я участвую в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ (ЛДНР не сторона конфликта). Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультативном совете, который планировали создать раньше и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет», – сообщил Казанский.

Он отметил, что выступает против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины и за выборы на ныне оккупированных территориях только после получения Украиной контроля над границей, исключительно по украинским законам, с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

«Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду принимать участие в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО», – сообщил выходец из Донецка Гармаш.

Он подчеркнул, что представители ОРДЛО с украинской стороны не будут вести переговоров с «ДНР», потому что «этих трех букв нет в Минских соглашениях», а будут вести консультации с украинской властью и согласовывать или не согласовывать ее решения относительно важных для переселенцев вопросов относительно Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в ОП ранее заявили, что с 14 мая на заседание Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram