Шесть стран оспаривали полномочия делегации, ссылаясь на то, что последние выборы в Госдуму РФ не были свободными.

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за подтверждение полномочий делегации Российской Федерации.

Об этом сообщили в постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

"ПАСЕ проголосовала за подтверждение полномочий делегации Российской Федерации: за - 97, против - 41, воздержались - 4", - сообщили в делегации Украины.

Члены украинской делегации отмечают, что во время рассмотрения вопроса Россия занималась шантажом, угрожая выходом из Ассамблеи и прекращением взносов.

"Все поправки, которые подавались украинской делегацией или в соавторстве с коллегами из Балтик+ об ограничении прав россиян в ПАСЕ были отклонены залом", - говорится в сообщении.

В то же время ПАСЕ включила в текст резолюции по этому вопросу призывы к отводу российских войск от границ Украины, негативные оценки действий РФ, угрожащих безопасности в Европе и тому подобное.

Украинская делегация напомнила, что главе российской делегации и вице-спикеру госдумы РФ Петру Толстому не удалось стать вице-президентом ПАСЕ. В этом видят сигнал для России.

"России снова предоставили шанс для диалога, но в который раз такого диалога не будет, и надеемся что решение против господина Толстого - это уже определенный прогресс к изменению духа "диалога" в Ассамблее с РФ, где только ухудшается ситуация с правами человека и демократией из года в год", - отметили в делегации.

Обжалование полномочий делегации РФ в ПАСЕ

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис заявил, что хочет оспорить полномочия российской делегации. По его словам, парламентские выборы в России, которые состоялись в сентябре 2021 года, "не были свободными и справедливыми". Поэтому, по мнению литовского депутата, "российская делегация не является легитимной".

Член украинской делегации, нардеп из фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук тоже выступила с обжалованием полномочий российской делегации. Она заявила, что в России избрания депутатов по спискам политических партий на общенациональных выборах в Государственную думу включают голоса с незаконно оккупированной и аннексированной территории Крыма.

В целом полномочия делегации РФ оспаривали представители шести страны - Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Польши.

24 января в ПАСЕ начали процедуру обжалования полномочий делегации депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: