Кандидат в мэры Киева, глава партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский опубликовал видео, в котором официально заявил о намерении баллотироваться и выругался матом, передает Цензор.net.

«Я чувствую поддержку, обязан идти. Бл*дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п*здец… Можно включить кондиционер? Да что ж такое. 24 – это не дох*я?» – сказал кандидат.

Вероятно, Пальчевский записал несколько версий видеообращений и по ошибке опубликовал в Facebook один из «черновых» вариантов. Вскоре он удалил запись, но его подписчики успели зафиксировать опубликованную запись.

Как ранее сообщали журналисты Bihus.info, в 1995 году Пальчевский баллотировался в российскую Госдуму. Через оффшор ему принадлежит действующая фирма с офисом в Москве, а его доверенное лицо имеет бизнес с представителями ОРДЛО. По данным издания, финансированием и организацией избирательной кампании Пальчевского занимается одиозный народный депутат от ОПЗЖ, которого долгое время считали смотрящим за Киевом, Вадим Столар.

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Автор: УНИАН