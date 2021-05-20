Хуже всего респонденты оценили реформирование медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.

42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно, почти четверть – на отлично или хорошо, 34% – удовлетворительно.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что относительно лучше оценивают второй год каденции действующего главы государства жители запада и центра, молодежь, избиратели Зеленского.

В соответствии с результатами опроса, относительно лучшие оценки получили такие сферы программы «Государство в смартфоне», «Большая стройка», освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединение страны.

Читайте такжеЗеленский возглавляет президентский рейтинг с более 30% поддержки – опросСредние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирование образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения.

Хуже всего опрошенные оценили реформирование медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.

Как проводился опрос

Опрос проводился 16-18 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров