В СБУ говорят, что существуют и другие факты, по которым идет расследование.

Эксперты уже проверяют обнародованные журналистами записи разговоров подозреваемого в госизмене депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука о его деяниях в период 2014-2018 годов.

Об этом в комментарии телеканалу ДОМ сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Сейчас специалисты выясняют подлинность опубликованных пленок. Дехтяренко отметил, что на брифинге глава СБУ и генеральный прокурор рассказали только то, что можно было предать огласке.

Он добавил, что существуют и другие факты, в отношении которых продолжается расследование.

"Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, с другими фактами мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", – заявил Дехтяренко.

Что предшествовало

Журналисты обнародовали 17 мая многочисленные переговоры Медведчука, которые тот вел с 2014 года с высокопоставленными чиновниками РФ и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР". Журналисты установили, что Медведчук и Порошенко были на постоянном контакте. Впрочем, участником переговорного процесса он стал по инициативе Путина. Сам Медведчук во время своих разговоров подчеркивал, что часто общался и встречался с тогдашним президентом, в том числе ночью и по выходным. Среди прочего встречи происходили в тогдашней Администрации президента на Банковой.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

Адвокаты обжаловали избранную Медведчук меру пресечения. Но суд ходатайство не поддержал.

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Автор: Яна Ставская