Она отметила, что на посту премьер-министра Молдовы неоднократно говорила об уважении к территориальной целостности Украины.

Новоизбранная президент Молдовы Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в отношении Крыма.

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Об этом Санду рассказала в интервью "Европейской правде". Она отметила, что на посту премьер-министра Молдовы неоднократно говорила об уважении к территориальной целостности Украины.

"Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины по Крыму. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - сказала она.

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что "нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года".

Владимир Зеленский и пятый президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что оккупированный Крым "принадлежит РФ".

Выборы президента Молдовы-2020

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.

На них победу одержала кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил новоизбранного президента Молдовы Майю Санду посетить Украину.

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Автор: Андрей Василюк