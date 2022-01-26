Переговоры в Нормандском формате нужны по нескольким причинам. С одной стороны, Россию стоит и надо втягивать в любые многосторонние переговоры. Ведь, чем дольше они идут, тем меньше вероятность жесткой радикализации на фронте. С другой стороны, желание "посмотреть в глаза Путину" является полным безумием – Путин жесткий переговорщик и Владимир Зеленский в таких переговорах тет-а-тет просто проигрывает.

А пока нет других вариантов и форматов, в которых между Украиной и Россией есть посредничество стран, дающих определенные гарантии поддержки нашей позиции, стоит продолжать Нормандские встречи. В этом есть смысл, пока не возникнут обстоятельства, при которых можно будет сформировать какой-то лучший, более эффективный и удобный формат.

Пока нет других вариантов и форматов, в котором между Украиной и Россией есть посредничество стран, дающих определенные гарантии поддержки нашей позиции, стоит продолжать Нормандские встречи

Россия получила некоторые болезненные санкции не только потому, что она ведет войну, а потому, что она не выполняет минские договоренности, которые стали следствием результатов переговоров в Нормандском формате. Именно этот формат зафиксировал Россию не как посредника, а как фактического участника конфликта. Отказ же от минской переговорной системы и от Нормандского формата фактически дает России в будущем требовать отмены таких санкций.

Другое дело, может ли этот формат снова быть эффективным. На мой взгляд – лишь при одном обстоятельстве: если Россия будет под постоянным давлением. Сейчас в мире консолидация по этому поводу растет. А Россия может пойти на определенные уступки. Их мы это уже видели, например, в 2016 году, когда Кремль фактически начал соглашаться с идеей миротворцев ООН на Донбассе. То есть мы видим, что когда есть общее давление, материалы, которые нарабатываются в Нормандском формате, имеют перспективу. Когда давления нет, перспектива их минимальна.

Впрочем, если Нормандского формата не будет вообще, то добиться чего-то конкретного от России в стратегическом плане будет в принципе невозможно. Поэтому, безусловно, Нормандский формат сохранять надо, даже в том случае, если он долгий период представляется неэффективным. Все равно происходят постоянные определенные контакты и переговоры на третьем, более низком уровне. И они тоже являются частью нормандского формата. Поэтому отказ от него, при всей его низкой эффективности, — это самоубийство.

А вот в возможность полноценной встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, а, тем более, встречи на уровне президентов, я не верю. Во-первых, Путин шантажом уже заставил мировых лидеров садиться с ним за стол переговоров, чего уже давно не происходило. То есть с ним и так считаются. Во-вторых, он старается избежать персональных встреч с кем-либо другим, кроме американцев. Для него принципиальное возвращение к биполярному миру, когда были СССР и США, когда они делили весь мир. И он постоянно демонстрирует, что ведет переговоры только с американцами, которых считает вторым полюсом, второй частью мира. Мол, вы имеете право на свою часть света, а я хочу иметь свою.

Для него (Путина) принципиальное возвращение к биполярному миру, когда были СССР и США, когда они делили весь мир

Конечно, ему уже десятки раз объяснили, что этого не будет ни при каких обстоятельствах, никакого перераспределения не будет, "Ялты-2" не будет, но Путин дальше играется в эти игры. Поэтому идти на Нормандский формат, где он – лишь один из четырех, просто нет смысла.

Кроме того, ему не нужны никакие прекращения огня, какие-то миролюбивые намерения. Ему нужно держать в напряжении не только Украину, а весь мир. Сейчас ему это успешно удается.

Тарас Чорновил,политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины