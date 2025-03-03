Недостоверные сведения на 200 млн: НАПК проверило декларацию фигуранта 'Схем' о выводе российских активов из-под санкций

Речь об экс-депутате Броварского городского совета от партии "За будущее" и владельце Броварского алюминиевого завода Сергее Шапране. НАПК проанализировало его декларацию, поданную за 2023 год перед сложением мандата, и выявило недостоверные сведения на 193 миллиона гривен.

В таких его действиях установили "признаки правонарушения по статье декларирование недостоверной информации".

Об этом бизнесмене ранее "Схемы" рассказали в своем расследовании - о том, как Сергей Шапран стал новым владельцем активов российского предпринимателя в Украине Игоря Наумца стоимостью один миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и арест имущества. В своей декларации Шапран отметил свои доли в компаниях, с помощью которых удалось вывести активы Наумца, но занизил их стоимость.

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По данным НАПК, Сергей Шапран не упомянул в своей отчетности об одном автомобиле BMW M760LI, который продал в 2023-м году и о другом - BMW X7, который его же компания "Шапран Групп" сдавала в аренду его жене. Также выяснилось, что Сергей Шапран пополнил свои банковские счета на сумму 23 миллиона гривен, но проверка установила, что общая сумма, которую имела на тот момент семья, чтобы внести на счета, была на тот момент примерно на 10 миллионов меньше.

По информации журналистов, вывод и материалы проверки НАПК уже должны были передать в Национальную полицию.

Отдельно "Схемы" обратили внимание на указанные Сергеем Шапраном в декларации доли в компаниях "Юни Сервис", "Юни Люкс" и ООО "Юни Тул". Согласно данным проверки НАПК, он указал стоимость - по 2,5 миллиона гривен в каждой фирме, хотя, согласно данным из Единого государственного реестра речь идет о значительно больших суммах: в "Юни Сервис" его доля оценивается в 90 миллионов гривен, в "Юни Люкс" - 75. Именно об этих компаниях-посредниках говорилось в расследовании "Схем": они помогли Шапрану стать новым владельцем активов подсанкционного российского бизнесмена Игоря Наумца.

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