Одесские депутаты негативно отреагировали на претензии приехавших в Одессу нардепов.

Одессу прибыл целый десант народных депутатов Украины - бывших "Слуг народа", а ныне членов межфракционного объединения "Разумная политика" Разумкова - Нелли Яковлева, Ольга Солодуха, Любовь Шпак, а также недавно оскандалившийся Артем Дмитрук.

Ряд депутатов горсовета довольно жестко высказался в адрес гостей. Так, по словам Олега Этнаровича, 9 февраля - день, определённый для работы нардепов в комитетах или фракциях. И за эту работу, в отличие от депутатов городских советов, они получают зарплату.

"Если надо выступить перед людьми, одесситами - это можно сделать онлайн, как сейчас и проходит работа в комитетах. Каждый должен работать в том секторе, в котором имеет полномочия. Мы - на сессии городского совета, а вот законы разрабатывать - это полномочия народных депутатов, которых выбрали люди", - сказал Олег Этнарович.

Многие негативно отреагировали на претензии нардепов о необходимости выделения бесплатного жилья. По мнению депутата горсовета Алексея Еремицы, этот вопрос они могут адресовать сами себе.

"Раньше мы выделяли жилье благодаря долевому участию мэрии в развитии города, но благодаря лобби застройщиков в Верховной Раде, это было ликвидировано. С вашей подачи", — обратился Алексей Еремица к народным депутатам.

Также депутаты городского совета обратили внимание нардепов на ряд проблем, которые могут и должны регулироваться на государственном уровне: компенсация тарифов, доплаты медикам, льготный проезд в электротранспорте для пенсионеров и многое другое. И главное: цель визита так и осталась не выясненной: на соответствующий вопрос секретаря городского совета Игоря Коваля никто из народных избранников не смог дать вразумительного ответа.

Артем Дмитрук сообщил, что скажет об этом, если обратиться в его приемную. А его коллеги, которые входят в межфракционное объединение "Разумная политика", приехали сообщить, что любят Одессу, и вообще надо консолидировать усилия.