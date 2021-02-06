Несколько лет назад Навальный заявил, что в Крыму нужно только провести "нормальный референдум" и нет необходимости его возвращать "туда-сюда":

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за преследования сегодня он поддерживает российского оппозиционного политика Алексея Навального, но вот с его взглядами относительно Украины и оккупированного Крыма будут еще разбираться.

Читайте также"Ответ прилетит": Кулеба о реакции Кремля на запрет телеканалов МедведчукаОб этом Кулеба сказал сегодня в программе «Субботнее интервью» на Радио Свобода.

«Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидна», - сказал он.

Что сказал Навальный о Крыме: скандальное заявление

Несколько лет назад Навальный заявил, что в Крыму нужно только провести «нормальный референдум» и нет необходимости его возвращать «туда-сюда»:

«Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный».

Задержание и арест Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково, но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу «Ив Роше». Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: УНИАН