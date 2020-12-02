Йенс Столтенберг надеется, что Киев и Будапешт смогут урегулировать свой спор.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг надеется что Венгрия и Украина смогут урегулировать двусторонние проблемные вопросы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоялось 1-2 декабря в режиме видеоконференции.

В частности, его спросили, поднимал ли сегодня министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вопрос обысков в офисах венгерского меньшинства на Закарпатье, и какой была реакция других министров.

"Я не собираюсь вдаваться в детали засекреченного обсуждения на министерской встрече НАТО. ... хорошо известно, что существует двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что обе страны смогут его урегулировать", - подчеркнул Столтенберг.

Он считает, что сегодняшняя встреча демонстрирует способность продолжать укреплять партнерство Альянса с Украиной.

"Мы способны оказывать больше поддержки, и мы также можем встречаться на министерском уровне для обсуждения вопросов, вызывающих общую обеспокоенность", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Сийярто заявил, что пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков, проведенных Службой безопасности Украины в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье.

Обыски у венгров: что произошло на Закарпатье

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также в еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Автор: Виталий Саенко