Она считает, что "грузинский народ должен встать на защиту своего президента".

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько посетила в тюрьме грузинского города Рустави Михеила Саакашвили, об отношениях с которым недавно объявила публично.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом", - написала Ясько.

По ее убеждению, он находится под незаконным арестом.

Читайте такжеСМИ показали видео задержания Саакашвили грузинскими силовиками"Это абсолютно недопустимо. Он - политический заключенный, гражданин Украины, в стране где, к сожалению, нет справедливой судебной системы", - отметила она.

Ясько считает, что "грузинский народ должен встать на защиту своего президента".

"Это большая борьба за будущее Грузии", - подчеркнула она.

Задержание Саакашвили

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Тамара Отовская