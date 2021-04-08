Автор отмечает, что нардеп декларирует квартиру в Киеве, арендованную квартиру в США, автомобили и даже домашних животных, но скрывает состояние мужа.

Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова скрывает реальное имущество семьи, не декларируя доходы и состояние супруга, что должно стать предметом проверки НАПК.

Речь об этом идёт в публикации журналиста Сергея Иванова «Бла-бла-бла святош».

«Устинова - декларативная бессребреница, непримиримый борец с коррупцией и непрозрачностью, только если это не касается её лично. Если открыть электронную декларацию Устиновой, то сразу видна фраза «Член семьи не предоставил информацию». Эта фраза встречается в её декларации несколько раз – в разделах «Доходы, в том числе подарки», «Банковские и другие учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи» и «Денежные активы», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что нардеп декларирует квартиру в Киеве, арендованную квартиру в США, автомобили и даже домашних животных, но скрывает состояние мужа.

«Получается, что Устинова либо не смогла уговорить супруга Алексея Яцука предоставить ей информацию, или, что вероятнее, просто сокрыла эти сведения», - подчеркнул журналист.

В свою очередь блогер Михаил Шнайдер отмечает, что А.Устинова с мужем периодически живут в США и доходы за эти промежутки времени не указывает в своих декларациях.

«Половину 2020 года Устинова проводит не в Украине, а в славном штате Техас. И пишет оттуда гневные посты о том, что политики не хотят возвращать посадки в тюрьму за ложь в декларации. Пишет и не голосует ни за один антикоррупционный закон. Устинова сидит полгода в США, в своей декларации говорит, что деньги есть, но где и сколько и в какой валюте – просто скрывает», - отметил он.

При этом автор добавил: «Это как минимум нарушение закона и требует детального рассмотрения НАПК. Кстати, сейчас Александра тоже отправилась в США. А её муж и вовсе находится там постоянно, поэтому и скрывает свой доход в декларации», - подытожил Михаил Шнайдер

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Автор: Иван Бойко