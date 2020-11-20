Депутат считает, что семейные врачи перестали направлять людей на тесты, чтобы не выявлять COVID-19.

Украинская власть специально уменьшает суточное количество тестирований на COVID-19, чтобы получать статистически меньшее количество заболевших в сутки.

Читайте такжеЗеленскому передали полмиллиона подписей за отставку СтепановаОб этом в эфире программы «Право на власть» заявил народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

«Надо прекратить играть со статистикой больных и умерших. В последние недели происходит манипуляция статистикой по количеству тестов ПЦР. Если раньше делали 50-55 тысяч тестов в сутки, то вчера – 40 тысяч тестов. Но если раньше процент заболевших от количества сделанных тестов составлял 10%, то сегодня 30%. Сегодня власть манипулирует этой статистикой», – заявил нардеп.

Он считает, что это делается специально для уменьшения показателя заболевших в сутки.

«Семейные врачи просто перестали направлять людей на тесты, чтобы не обнаруживать COVID? Я не вижу другой причины», – считает Игорь Палица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН