Депутат входит в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала приобретение автомобиля Infiniti QX50 за 212 тысяч гривень. Этот премиальный кроссовер был внесен в декларацию как "сельхозтехника".

Карта с информацией о существенных изменениях в имущественном состоянии Гринчук опубликована на сайте НАПК. Дата подачи информации – 2 августа.

Согласно приведенным данным, автомобиль был приобретен 25 июля у некой Колчановой Ирины Александровны.

Примечательно, что стоимость нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодня превышает миллион гривень. Автомобили с пробегом на б/у рынке стоят примерно в 2 раза дешевле. Судя по данным с онлайн-площадок, стоимость поддержанного QX50 на сегодня составляет около 20 тысяч долларов (примерно полмиллиона гривень).

Гринчук была избрана в Раду по списку СН под номером 67, до выборов 2019 года работала менеджером в ООО "Бизнес-центр "Буковина". Ранее работала в секторе маркетинга в "Киевстаре".

Входит в парламентский Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

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Автор: Дмитрий Захаров